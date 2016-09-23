На портале Банки.ру 22 сентября зарегистрировался миллионный пользователь

Аудитория Банки.ру продолжает расти вместе с пользовательским интересом к новостным материалам, сервисам и банковской сфере в целом. Миллионный подписчик — показатель полезности сайта.

Пользователь, зарегистрированный на сайте, получает возможность подписки на рассылки портала о банковских продуктах и актуальных новостях. Используя возможности личного кабинета, может сам выбрать тематику и периодичность писем, а также воспользоваться многочисленными сервисами и функциями сайта.

Портал Банки.ру поздравляет юбилейного подписчика и дарит ему памятный подарок — телефон iPhone 7.

Банки.ру — крупнейший финансовый портал Рунета, один из самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли России (по данным «Медиалогии», I квартал 2016 года). Основан в 2005 году. Ключевые задачи Банки.ру: предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому, страховому и телекоммуникационному рынкам, помогать клиентам в выборе самых выгодных предложений, способствовать компаниям в поиске качественных клиентов и налаживать общение между ними. Ежемесячная посещаемость портала составляет 6 млн уникальных пользователей.