В октябре посетители Банки.ру открыли вкладов на сумму более 5,5 млрд рублей

В октябре 2016 года посетители Банки.ру в рамках проекта «Специальные предложения» открыли более 6,9 тыс. вкладов в российских кредитных организациях на общую сумму 5,5 млрд рублей. С начала года, за десять месяцев, пользователи Банки.ру открыли 51,7 тыс. вкладов на общую сумму 35,774 млрд рублей.



«Мы наблюдаем традиционный осенний рост заявок на вклады, — отмечает коммерческий директор Банки.ру Дмитрий Корчагин. — Помимо сезонного фактора, положительную динамику можно также объяснить привлекательными условиями и разнообразием депозитов, которые предлагают наши банки-партнеры посетителям Банки.ру».

«В уходящем 2016 году совместно с порталом Банки.ру Промсвязьбанк провел уникальную цифровую кампанию по привлечению вкладчиков, — говорит вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас. — Результаты оказались впечатляющими, что подтвердило эффективность площадки, готовой работать в синергии, и это позволило планировать подобные кампании на регулярной основе. Убеждены, что новые проекты всегда будут превосходить целевые показатели».

В рамках проекта «Специальные предложения» Банки.ру совместно с банками и компаниями формируют эксклюзивные условия по вкладам, кредитам и другим продуктам, доступные только посетителям нашего портала. Чтобы открыть вклад, получить кредит или оформить иной продукт на специальных условиях, необходимо получить промокод от Банки.ру и предъявить его в отделении банка или офисе компании.

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