Система мониторинга социальных медиа BrandSpotter и портал Банки.ру обменяются данными

Крупнейший независимый финансовый портал Рунета Банки.ру и первый российский сервис мониторинга социальных медиа BrandSpotter заключили соглашение о сотрудничестве. Таким образом, Банки.ру теперь имеет возможность углубленного анализа пользовательских обсуждений в соцмедиа касательно игроков финансового рынка и предоставляемых ими продуктов и услуг. BrandSpotter, в свою очередь, получил доступ к комментариям посетителей портала, что позволит ему увеличить покрытие в российских социальных медиа и, как следствие, усовершенствовать уровень аналитики.

«Социальные медиа в современном мире во многом определяют уровень репутации бизнеса, — говорит генеральный директор портала Банки.ру Динара Юнусова. — Финансовые организации должны особенно чутко реагировать на отзывы пользователей о своей работе, многие банки создали отделы по отслеживанию отзывов и работе с клиентами через социальные сети. Тенденция будет только нарастать, и мы рады, что у нас появился оперативный доступ к массиву данных по высказываниям пользователей о финансовых организациях, формирующийся в реальном времени. Уверена, что наше сотрудничество даст обеим компаниям хороший синергетический эффект».

«Мы гордимся тем, что наш новый партнер — лидер российских финансовых медиа с ежемесячной аудиторией более чем в 6 миллионов уникальных пользователей. Общение пользователей в рамках проекта на форумах и конференциях стало важной частью экосистемы социальных медиа, особенно для клиентов из банковской и смежных индустрий. Одной из наших задач в рамках соглашения будет постоянное ведение аналитической рубрики, в которой при помощи BrandSpotter мы будем анализировать реакцию пользователей на ключевые события из финансовой сферы эксклюзивно для Банки.ру и пользователей портала», — отмечает генеральный директор компании «Мониторинг социальных медиа», разработавшей BrandSpotter, Ольга Стерник.