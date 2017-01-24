Банк России и портал Банки.ру запускают совместный проект «Уроки экономики»

Банк России и портал Банки.ру запускают совместный проект «Уроки экономики».

Для пользователей подготовлены тесты на разные темы: «Деньги», «Денежно-кредитная политика», «Инфляция», «Валютный курс», «Банковская система», «Финансовые рынки» и «Финансы и технологии».

С помощью данных тестов можно проверить свои знания и оценить, насколько понятен смысл экономических новостей.

Предварительно можно ознакомиться с короткими разъяснительными видео, подготовленными Центробанком.

Ранее ЦБ начал выпускать видеоролики, в которых эксперты кратко и просто рассказывали о главных экономических и финансовых процессах, понятно объясняли значение самых важных терминов. Эти базовые знания необходимы каждому, кто хочет понимать, что же происходит в экономике, и грамотно планировать свое финансовое будущее.