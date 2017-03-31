Банки.ру получил премию «Финансовая сфера» за 2016 год​

Портал Банки.ру занял первое место в номинации «Небанк года» премии инноваций и достижений в финансовой отрасли «Финансовая сфера» за 2016 год. Второе и третье место заняли компании «Поток.Диджитал» и «МегаФон» соответственно.

Награда была вручена генеральному директору холдинга Банки.ру Динаре Юнусовой. «Название номинации — «Небанк года» — очень хорошо отражает не только формат нашего бизнеса, но и суть произошедших в Банки.ру изменений, — сказала Динара Юнусова. — Сегодня Банки.ру — холдинг, объединивший главные порталы финансовой тематики: Banki.ru — для b2c, Bankir.ru — для b2b, Finparty — о неформальной жизни бизнес-сообщества. Вместе эти проекты охватывают до 57% совокупной интернет-аудитории, интересующейся финансовой тематикой. Банки.ру — крупнейший финансовый супермаркет, в котором покупатели кладут в виртуальную корзину вклады, кредиты, страховки, инвестиционные и другие финансовые продукты».

В номинации «Небанк года» представлены компании, не имеющие банковской лицензии ЦБ, но предоставляющие традиционные банковские услуги в условиях трансформации банковского рынка.

Банки.ру уже несколько лет совместно с финучреждениями разрабатывает эксклюзивные условия по вкладам, доступные только посетителям портала. Чтобы клиент смог оформить в банке продукт на специальных условиях, ему необходимо оставить заявку, получить промокод и предъявить его в отделении банка или онлайн. Суммарный объем привлекаемых средств в банки-партнеры по схеме специальных предложений по вкладам составляет 5—7 млрд рублей в месяц. Всего за 2016 год в проекте участвовали десять банков. За этот же период посетители портала оставили 111 377 заявок, а количество открытых вкладов составило 71 121 на общую сумму 48 341 183 991 рубль (общий объем открытых по спецпредложениям вкладов вырос более чем на 80% по сравнению с предыдущим годом).

ФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ НА БАНКИ.РУ

Целями и задачами премии являются поиск ярких, инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества. Объекты премии — банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения, причем как самостоятельно представленные на рынке, так и предназначенные для банков и финансовых компаний.

Экспертный совет в составе нескольких десятков экспертов из банковской отрасли путем закрытого голосования отобрал победителя в каждой номинации. Редакция делового журнала «Банковское обозрение» определяет перечень номинаций и номинантов премии. Она вручается по итогам достижений за прошедший год в 16 номинациях.

До 2016 года премия называлась «Банковская сфера», ею награждались преимущественно банки (организации, имеющие банковскую лицензию ЦБ). Зимой 2016 года прошла первая церемония награждения премией «Финансовая сфера», с этого времени церемония проходит дважды в год: в I квартале происходит награждение в секции «Банки и платежные сервисы», в IV квартале — в секции «Финансовые компании и решения».

