Финансовый супермаркет Банки.ру представил своим посетителям новый дизайн

Финансовый супермаркет Банки.ру представил своим посетителям новый дизайн. Основные изменения коснулись главной страницы сайта. Меню перегруппировано и оптимизировано таким образом, чтобы обеспечить более удобный доступ к тематическим разделам и подразделам портала.

Это помогает посетителю сфокусироваться на конкретном пункте меню и его контенте. Уменьшение вертикального размера «шапки» сайта позволяет при загрузке страницы просматривать больше полезной информации.

Приятным дополнением к удобному функционалу сайта стал обновленный внешний вид портала, ставший более современным и отвечающим последним тенденциям веб-дизайна.

«Сервисы финансового супермаркета Банки.ру должны быть максимально удобными для посетителей, причем на всех носителях, — считает генеральный директор холдинга Банки.ру Динара Юнусова. — Обновление юзабилити и дизайна главной страницы портала — наш первый шаг в рамках плана по продвижению проекта на мобильных платформах. Мы протестируем обновления, соберем мнения пользователей и в дальнейшем будем использовать новые решения при обновлении всех версий Банки.ру».