25 октября Связь-Банк принимает участие в акции «Международный день без бумаги»

Связь-Банк присоединился к проведению «Международного дня без бумаги» 25 октября 2012 года, призванной сократить потребление бумаги в мире и направленной на продвижение передовых технологий управления информационными ресурсами. Организатор международной социальной акции - Информационный портал www.DOCFLOW.ru. Мероприятие проводится с 2010 года ежегодно.



В Связь-Банке осуществляется поэтапный переход на безбумажные технологии, введен электронный документооборот взамен бумажного, сотрудники проходят обучение новым способам работы с информационными ресурсами. Такой подход выгоден как для улучшения экологической ситуации в мире, так и для экономики любой компании.



В Банке ведется электронный архив бухгалтерских и расчетных документов, тиражируются технологии хранения документов в электронном виде – полностью процесс завершился в июне текущего года. В электронный архив ежедневно попадет около 90000 документов, соответственно, в месяц – до двух миллионов. По словам Директора Проектно-технологического департамента Связь-Банка Алексея Самойлова, это позволяет получить существенную экономическую выгоду при отказе от бумаги. Стоимость одного листа бумаги формата А4 равна примерно 0,3 рубля, печать документа на таком листе обходится в 0,4 рубля. То есть ежемесячная экономия составляет порядка 1 млн 400 тысяч рублей.



К концу года в Банке планируется запустить систему электронного досье портфелей ссуд (требований), что позволит сэкономить в год до 150000 листов (для сравнения: из одного дерева можно изготовить 12000 листов бумаги).



Связь-Банк не только сам отказывается от бумажных технологий, но и упрощает обмен информацией с клиентами, отменив изготовление бумажных копий распоряжений, необходимых для работы на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Оригинальным считается электронный документ с усиленной электронной подписью.



Кроме того, в Банке внедряются технологии электронной подписи в автоматизированные учетные банковские системы, что позволяет отказаться от подписания оригиналов на бумажном носителе и увеличивает объем хранимых в электронном виде документов в два раза.



Связь-Банк планирует продолжать работу, ориентированную на снижение потребления природных ресурсов, сохраняя при этом высокую эффективность бизнеса.



В начале октября Екатеринбургский филиал Связь-Банка выступил партнером конференций для руководителей бизнеса и бухгалтеров под названием «Без бумаг» в Екатеринбурге. В следующем году Банк поддержит цикл одноименных конференций в других российских городах: Краснодаре, Челябинске, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону.



