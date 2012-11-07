Связь-Банк начал принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке

С 1 ноября 2012 года Связь-Банк начал учитывать материнский капитал в качестве первоначального взноса или его части по ипотеке. Для этого Банком была разработана новая программа под названием «Материнский капитал». Ранее средства материнского капитала можно было направить на погашение уже полученных в Банке ипотечных кредитов.



Воспользоваться новой программой могут граждане, имеющие право на получение средств федерального бюджета как государственной поддержки в виде сертификата на материнский (семейный) капитал, который дает возможность улучшить жилищные условия и приобрести недвижимое имущество на вторичном рынке жилья.



Это может быть как квартира в многоквартирном жилом доме, так и жилой дом или таунхаус с земельным участком, на котором они расположены. При этом кредит на приобретение недвижимого имущества предоставляется под залог приобретаемого или имеющегося недвижимого имущества.



Максимальный размер кредита по программе может достигать 30 млн рублей на срок до 30 лет, минимальная процентная ставка составляет 10,5% годовых в рублях. Внесение дополнительно собственных средств, помимо материнского капитала, не требуется, но возможно по желанию заемщика.



«Мы надеемся, что наша новая программа позволит российским семьям эффективно использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса, увеличив, таким образом, общую сумму кредита, чего ранее было сделать нельзя, и приобрести более просторное и комфортное жилье для всей семьи, – прокомментировала Заместитель Председателя Правления Связь-Банка Ольга Олейник. – До этого такой возможности не существовало, многие семьи отказывали себе в получении ипотечного кредита по причине отсутствия накоплений на первоначальный взнос, который в среднем составляет порядка 20% от стоимости жилья, что является достаточно большой суммой».



Для оформления заявки на выдачу кредита клиенту необходимо обратиться в любое отделение Связь-Банка, предъявить именной сертификат и необходимые документы об остатке средств на счете в Пенсионном Фонде РФ.



