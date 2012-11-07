С 1 ноября Связь-Банк предлагает клиентам новый сезонный срочный вклад «Новогодний» и вручает мобильный телефон

С 1 ноября 2012 года Связь-Банк предлагает клиентам срочный сезонный вклад «Новогодний».



При открытии вклада «Новогодний» на сумму от 300 000 тысяч рублей клиент получает мобильный телефон*.



Вклад можно открыть в российских рублях на один год на сумму от 5000 рублей. Срок вклада разделен на 4 периода. Размер процентной ставки по новому депозиту растущий, на каждый из четырех периодов установлена своя фиксированная величина: от 7% в первом периоде размещения (3 месяца) и до 12% годовых в последнем периоде размещения депозита. Через полгода вложенные средства принесут вкладчику 8%, через 9 месяцев - 10% соответственно.



Проценты выплачиваются в конце каждого периода - через каждые 3 месяца, возможна капитализация процентов. Пролонгация, пополнение и востребование части вклада не предусмотрены.



Вклад отличается более выгодными условиями по сравнению со стандартной линейкой банковских вкладов «Резерв». Прием денежных средств во вклад «Новогодний» продлится с 1 ноября текущего года по 31 января 2013 года.



*Подробности и условия акции можно уточнить в дополнительных офисах Связь-Банка или по телефону Контакт-центра: 8800200 23 03 (круглосуточно, бесплатно).



