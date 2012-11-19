ЖК «Бутовские аллеи», «Мечта», «Агрогородок», «Центральный», «Рутаун», «Москва А101», «Берег Скалбы», «Жемчужина Виктории» получили аккредитацию в Связь-Банке

Связь-Банк продолжает активно развивать собственные программы ипотечного кредитования и привлекать новых партнеров для их реализации. Теперь перечень согласованных Банком строящихся объектов пополнился жилыми комплексами в Московской области: «Бутовские аллеи», «Мечта», «Агрогородок», «Центральный», «Рутаун», «Москва А101», «Берег Скалбы», «Жемчужина Виктории», которые отвечают самым высоким требованиям комфортабельности, удобства расположения, доступности, а также надежности застройщика.



На сегодняшний день список строящихся жилых объектов, на покупку жилья в которых можно получить кредит в Связь-Банке, насчитывает 44 проекта в разных областях и городах России (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Благовещенск, Владивосток, Красноярск, Липецк, Орел, Саратов, Сочи, Томск, Якутск).



Клиенты, заинтересовавшиеся предложениями, могут оформить ипотечный кредит по программе «Новостройка без дополнительного обеспечения», минимальная ставка по которой составляет от 12% годовых в рублях на стадии строительства и от 10,5% - после оформления в собственность, что практически равно ставке по кредитам на приобретение жилья на вторичном рынке недвижимости.



Итоговая процентная ставка зависит от ряда параметров, таких как размер первоначального взноса, срок кредитования, форма подтверждения дохода, кредитная история, наличие рекомендуемых видов страхования, наличие комиссии за оформление закладной, стадия готовности объекта. То есть чем большим требованиям соответствует клиент, тем ниже процентная ставка по кредиту.



При этом минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемого недвижимого имущества. Максимальный размер кредита - 30 млн рублей. Срок кредита – от 3 до 30 лет.



Программа распространяется на покупку строящихся жилых объектов на первичном рынке: квартир, апартаментов, таунхаусов и жилых домов с земельными участками.



Кредиты выдаются на покупку объектов недвижимости в г. Москве и во всех 52 регионах присутствия филиалов Связь-Банка на территории Российской Федерации.



