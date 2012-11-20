Связь-Банк повысил ставки по срочным вкладам

Связь-Банк повысил процентные ставки по срочным депозитам для физических лиц «13-я пенсия», «VIP-резерв», «Управляемый Плюс» и «Сберегательный Плюс». В среднем повышение составило порядка 0,5 процентных пункта.



Теперь максимальный процент с капитализацией по одному из самых востребованных вкладов «13-я пенсия» составил 10,92% годовых. Это вклад с социальной направленностью, который клиенты могут открыть на срок от 3 месяцев и на сумму от 1000 рублей. Максимальный срок вложения по вкладу - три года. Продукт разработан специально для людей, получающих пенсии по возрасту и за выслугу лет для защиты сбережений от инфляции. Вклад можно пополнять, что позволяет увеличивать доход к концу срока вклада.



Вклад «Сберегательный Плюс» при размещении денежных средств на 1 год принесет доход до 10% годовых. Депозиты «Управляемый Плюс» и «VIP резерв» позволяют свободно распоряжаться средствами на вкладе сверх неснижаемого остатка, при этом принося доход с капитализацией до 8,52% и до 8,99% соответственно.



Накануне Связь-Банк ввел два новых годовых вклада, которые отличает повышающаяся процентная ставка до 12%. Вклад «Растущий резерв» предусматривает досрочное расторжение договора без потери процентов через 3 месяца после открытия. Вкладчикам по депозиту «Новогодний резерв» Банк дарит новогодние призы и мобильные телефоны.



На сегодняшний день линейка вкладов Связь-Банка является максимально широкой и содержит продукты для удовлетворения любых потребностей. Клиентам, желающим управлять сбережениями в разных валютах, подойдет вклад «Мультирезерв», позволяющий проводить конверсию средств между шестью самыми популярными валютами: рубль, доллар, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и китайский юань. Кроме того, обезличенные металлические счета в золоте, серебре и платине позволяют клиентам Банка делать инвестиции в металлы и использовать рыночный рост курсов для получения максимального дохода.



