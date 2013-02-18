Платежная система Связь-Банка BLIZKO снизила тарифы для клиентов на 25%

Платежная система BLIZKO, оператором которой является Связь-Банк, снизила тарифы на услуги денежных переводов в среднем на 25% по всем направлениям – как при отправке переводов по территории России, так и в зарубежные страны.



Теперь комиссия за отправку российского перевода составит в среднем 1% от суммы, а в страны ближнего зарубежья – около 1,5%.



Отправителям крупных сумм услуга обойдется еще дешевле. Так, например, за отправку 15000 долларов США из России в Киргизию клиент заплатит всего 75 долларов США (0,5% от суммы), а за перевод в размере 450000 рублей по России – 1500 рублей (0,35% от суммы).



«Платежная система BLIZKO стремится к увеличению своей доли на рынке, увеличивая как сеть точек продаж, так и предлагая широкодоступные услуги для клиентов-потребителей услуги и гибкие тарифные планы, а также активно осваивая дистанционные каналы продаж», - отмечает руководитель Платежной системы BLIZKO Андрей Лайков.



В 2012 году сеть BLIZKO увеличилась в 7 раз по сравнению с 2011 годом с 7,1 тысячи точек до 49,6 тысяч.



