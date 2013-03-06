Объем выданных Связь-Банком ипотечных кредитов военнослужащим в 2012 году превысил 20% рынка

По итогам 2012 года объем выданных Связь-Банком ипотечных кредитов военнослужащим составил 22,3% от общего объема выданных в 2012 году кредитов участникам накопительно-ипотечной системы по данным ФГКУ «Росвоенипотека». Итоги работы Связь-Банка по программе "Военная ипотека" стали одной из тем для обсуждения в ходе пресс-конференции «Кредитование военнослужащих на приобретение жилья на первичном рынке как стимул для развития жилищного строительства в России» 28 февраля в Пресс-центре РИА "Новости".

По состоянию на 1 января 2013 года объем кредитного портфеля, сформированного по программе «Военная ипотека», составил 11,2 млрд рублей.



Сама государственная программа по предоставлению кредитов военнослужащим заработала в 2009 году, Связь-Банк заключил договор с ФГКУ «Росвоенипотека» в 2011 году и за 2 года с нулевой отметки достиг значительных объемов.



«На сегодняшний день Связь-Банк является лидером среди банков по объему выданных кредитов в 2012 году в рамках государственной программы обеспечения жильем военнослужащих. Учитывая особую социальную значимость повышения доступности жилья для военнослужащих, кредиты выдаются на наиболее доступных для клиентов условиях в 52 регионах России, – отметила Заместитель Председателя Правления Связь-Банка Ольга Олейник. – В целом Связь-Банк рассматривает ипотечное кредитование как одно из приоритетных направлений деятельности, предлагая льготные условия социально значимым категориям заемщиков».



В настоящее время уже более 6 тысяч военнослужащих приобрели квартиры с использованием кредитных средств Связь-Банка.



Максимальный размер ипотечного кредита по программе «Военная ипотека» (вторичный рынок) составляет 2 млн 200 тысяч рублей, ставка по кредиту в первый год - 9,5% годовых в рублях РФ, в последующие годы - 10,5%. Максимальный срок кредита может достигать 20 лет. Уплата первоначального взноса на приобретение жилой недвижимости, а также обслуживание кредита осуществляется ФГКУ «Росвоенипотека» за счет поступлений на именной накопительный счет военнослужащего.



Также стартовала программа для участников накопительно-ипотечной системы с возможностью оформления в ипотечный кредит первичного (строящегося) жилья за счет кредитных средств Связь-Банка.





