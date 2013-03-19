Связь-Банк выдает ипотеку на покупку квартир в «Квартале А101», «Новых Ватутинках» и жилом комплексе на Спортивной в г. Звенигороде

В рамках программы «Новостройка» Связь-Банк аккредитовал жилые комплексы «Квартал А101» в сельском поселении Сосенское в Ленинском районе МО, «Новые Ватутинки» в поселении Десеневское Ленинского района МО и комплекс на ул. Спортивной в Звенигороде. Таким образом, число компаний-застройщиков, работающих со Связь-Банком по новостройкам, увеличилось до 100.

Только в 2012-2013 году к программе присоединились такие крупные застройщики, как девелоперские группы компаний «Ренова Стройгруп» и «Мортон», ОАО «Авгур Эстейт», ООО «Строительная компания «Олимп», ООО «Инвесттраст» и другие.

Новые аккредитованные жилищные комплексы расположены в построенных микрорайонах с развитой инфраструктурой. Для жильцов этих микрорайонов будут построены детские сады, магазины, спортивные и детские площадки, прогулочные зоны.

Все микрорайоны находятся недалеко от Москвы: добраться до Ленинского района можно на автобусах и маршрутных такси, идущих от станции метро «Теплый Стан», а до Звенигорода курсируют автобусы, маршрутные такси и электропоезда от различных станций метро.

Получить кредит на покупку квартир в ЖК «Квартал А101», «Новые Ватутинки» и комплекс на ул. Спортивной в Звенигороде можно на срок до 30 лет по ставкам от 12% годовых в рублях на период строительства и от 10,5% после завершения строительства.

C подробными условиями по программе можно ознакомиться на сайте Банка.

