Увеличьте доход на 10%!

Банк «Возрождение» и компания VISA проводят акцию «Вы можете увеличить себе зарплату!» и предлагают вам увеличить свой доход на 10%, не меняя работу, график и образ жизни. C 15 августа по 30 сентября 2013 года оплатите зарплатной картой VISA максимальное количество покупок на сумму от 500 руб. и получитe на свой счет до 10% от потраченной суммы.



Совершать покупки можно как по основной, так и по дополнительной карте (кроме дополнительных карт, выпущенных на третье лицо). Максимальная сумма приза — 10 000 рублей. Участвуйте в акции «Вы можете увеличить себе зарплату!» и станьте одним из 60 победителей!



Подробнее об организаторе рекламной акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте банка.