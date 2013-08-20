Банк «Возрождение» объявляет дату раскрытия отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2013 года. Информация будет опубликована 27 августа 2013 г. на сайте банка в разделе «Финансовая отчетность».
Также 27 августа (вторник) состоится телефонная конференция, посвященная финансовым результатам банка «Возрождение». В телефонной конференции примут участие заместитель председателя правления Андрей Шалимов, а также советник председателя правления Юлия Виноградова и заместитель начальника отдела по связям с инвесторами Елена Миронова. Конференц-звонок проводится на английском языке.
Трансляция состоится в 17:00 по московскому времени (15:00 Центральная Европа, 14:00 Англия, 9:00 Нью-Йорк) по номеру + 7 495 705 94 72 в России и +44 (0) 203 3679453 в Великобритании. Прослушать телефонную конференцию и увидеть трансляцию в Интернете можно будет также по следующей ссылке: http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=2068. Прослушать повторную запись можно будет по ссылке: http://vozrozhdenie270813-live.audio-webcast.com. В целях обеспечения своевременного начала телефонной конференции просим участников выходить на связь за 5-10 минут до заявленного времени начала конференции.
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