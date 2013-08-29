Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)

23 августа состоялось очередное заседание Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».



Ряд вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета Директоров, предварительно был рассмотрен на заседание Комитета по аудиту, которое было проведено 19 августа 2013 года.



Совет Директоров рассмотрел итоги работы Банка за 6 месяцев 2013 года на основании отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.



Также Совет Директоров рассмотрел отчеты по управлению кредитным и операционным рисками, отчет контролера профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке, а также отчет Службы внутреннего контроля и аудита за первое полугодие 2013 года и отчет о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Помимо прочего, Советом Директоров был рассмотрен проект соглашения на оказание аудиторских услуг и утвержден размер оплаты услуг аудиторской фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на проведение аудиторской проверки за 2013 год.



В связи с вступлением в силу ряда изменений в законодательные акты Российской Федерации Советом Директоров в рамках его компетенции были утверждены Изменения № 2 в Регламент совершения сделок по уступке Банком «Возрождение» (ОАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным юридическим лицам.



В целях совершенствования корпоративного управления Совет Директоров рассмотрел результаты оценки состояния корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО) и утвердил план мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО) на 2013 — 2014 гг.