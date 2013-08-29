Банк «Возрождение» аккредитовал элитный дом «Атлант» строительной компании «ВЫБОР» в Воронеже

Банк «Возрождение» аккредитовал элитный жилой дом «Атлант» строительной компании «ВЫБОР» в Воронеже, расположенный на улице Средне-Московская, д.62а.



Покупатели жилья в новостройке могут приобрести квартиру на этапе строительства по ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2013 (10-13-25)»: минимальный размер первоначального взноса по кредиту — от 10% стоимости жилья, ставка на весь срок кредитования — 13%, максимальный срок кредита — до 25 лет. Комиссия за рассмотрение заявки, организацию и сопровождение кредита не взимается. Возраст заемщика — от 18 до 65 лет (на момент выдачи и погашения кредита соответственно). Подтверждение дохода возможно по форме 2НДФЛ и форме банка. Сроки принятия решения банком о предоставлении кредита либо отказе в кредитовании — от 1 до 5 дней, положительное решение по заявке действует 2 месяца.



19-этажный дом расположен в центре города. Проектом планировки предусмотрены подземный паркинг и нежилые помещения. Общая площадь квартир от 42,3 до 90 кв.м. Срок сдачи: II квартал 2014г. Проектная декларация расположена на сайте: www.vyborstroi.ru.



Справка о компании

Строительная компания ООО «ВЫБОР» основана в 1997 году. Базовая специализация застройщика — строительство и реализация жилья улучшенного типа в кирпичном и каркасно-монолитном исполнении. Обслуживание домов осуществляет ТСЖ «ВЫБОР-СЕРВИС». Телефон отдела продаж: 8-800-100-4-999