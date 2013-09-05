Банк «Возрождение» возобновил прием сезонного вклада «Бархатный сезон»

С 01 сентября по 30 ноября 2013 г. банк «Возрождение» возобновляет прием сезонного вклада «Бархатный сезон».



«Бархатный сезон» — срочный пополняемый депозит с возможностью частичного снятия средств. Максимальная ставка по вкладу составляет 10,34% годовых в рублях при условии присоединения процентов к основной сумме (капитализации). Проценты по вкладу по выбору вкладчика могут также перечисляться на счет банковской карты или другой счет, открытый в банке. Если клиент расторгает вклад досрочно, проценты начисляются по плавающей ставке, размер которой зависит от фактического периода нахождения суммы во вкладе. Для участников зарплатного проекта банка «Возрождение», сотрудников бюджетных организаций и пенсионеров предусмотрен повышенный размер процентных ставок.



Вклад можно открыть на сроки 6, 12, 18 месяцев, 2 и 3 года в рублях, долларах США и евро, по вкладу предусмотрена автоматическая пролонгация. Минимальная сумма открытия вклада — 3 000 рублей/100 долларов США/100 евро, при этом вкладчикам предоставляется дебетовая банковская карта с бесплатным обслуживанием на все время действия вклада. С ее помощью клиент может пополнять вклад круглосуточно через банкоматы банка, Интернет и мобильный телефон. Пополнение вклада возможно также путем безналичного зачисления на счет вклада заработной платы, пенсий и других выплат. Минимальная сумма пополнения наличными — 1 000 рублей/50 долларов США/50 евро, сумма безналичных поступлений не ограничивается. При необходимости возможна безналичная конверсия денежных средств.



Депозит «Бархатный сезон» позволяет вкладчику не только эффективно приумножать накопления, но и в случае необходимости без прерывания договора использовать средства на собственные нужды, например, оплатить расходы на обучение, бытовую технику или другую крупную покупку. С помощью Сервиса периодических платежей удобно оплачивать коммунальные услуги и услуги связи, погашать кредиты, проводить другие регулярные платежи в адрес юридических и физических лиц.