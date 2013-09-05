Банк «Возрождение» на 13 месте по количеству банкоматов с функцией cash-in

Банк «Возрождение» занял 13 место в рейтинге РБК по количеству собственных банкоматов по России с функцией cash-in. По данным на 1 июля 2013 года общее количество таких устройств в сети банка составило 170 ед.



«Мы начали оснащать все наши офисы банкоматами с функцией приема наличных еще 9 лет назад, когда решили сфокусироваться не только на интересах нашего главного целевого сегмента — сотрудниках более 14 000 компаний — зарплатных клиентов, но и всех, кто посещает наши офисы. Уже при первом визите таким клиентам предлагается моментальная карта и возможность пополнить счет на банкомате cash-in круглосуточно, не заходя в офис в дальнейшем и пользоваться полным перечнем всех тех услуг, которые получают наши „зарплатники“. Именно поэтому практически все офисы на входе оснащены такими банкоматами, — отметил заместитель председателя правления банка „Возрождение“ Марк Нахманович. — При этом клиенты других банков также могут воспользоваться функцией внесения наличных непосредственно на свой счет в своем банке через наш банкомат, что очень привлекательно для сотен тысяч москвичей, выезжающих надолго в Подмосковье. Особенно актуально это для заемщиков — тех, кто дорожит своей клиентской историей».



На сегодняшний день число активных банковских карт банка «Возрождение» составляет 1,4 млн, из них более 270 000 — новые карты, выпущенные в этом году. С 2003 года все карты, как дебетовые, так и кредитные, оснащены чипом, что снижает потери клиентов от мошеннических операций в десятки раз.