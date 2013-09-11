Действие акции «Квартира-Новостройка 2013 (10-13-25)» продлено до 31 октября

В период проведения акции клиенты банка могут приобрести квартиру на этапе строительства за счет средств ипотечного кредита при минимальном размере первоначального взноса по кредиту 10%, ставке на весь срок кредитования — 13%, максимальном сроке кредита — 25 лет.



Программа позволяет купить квартиру у аккредитованного банком застройщика путем участия в строительстве новостройки по предварительному договору или договору долевого участия в соответствии с федеральным законом № 214-ФЗ.



Чтобы упростить расчеты по погашению кредита банк предлагает подключить «Сервис периодических платежей», а также выпустить дебетовую карту для погашения кредита через банкоматы банка, Интернет-банкинг и мобильное приложение «Vbank с тобой».