Партнер банка «Возрождение» — ГК ПИК предлагает праздничные цены на свои объекты

Банк «Возрождение» сообщает о проведении Группой Компаний ПИК акции «Праздничные цены на квартиры в Москве и Подмосковье». В сентябре ГК ПИК отмечает 19-летие с момента начала работы на рынке и в честь данного события предоставляет скидки от 5 до 7 %, а также вводит специальные цены на квартиры в ряде аккредитованных в банке объектов Москвы и Подмосковья.



Акция действует до 30 сентября и, по словам заместителя начальника департамента розничного бизнеса банка «Возрождение» Олега Коркина, это хорошая возможность снизить стоимость приобретаемого жилья для тех, кто уже запланировал купить квартиру в жилых комплексах, участвующих в акции, и находится в поиске банка-кредитора. «Как правило, у тех, кто приходит к нам за консультацией по ипотеке, уже на руках почти полный комплект документов, и все, что им остается сделать, — это подать заявку и дождаться решения по ней в течение 1-2 дней. Поэтому если вы давно присматривались к квартирам от ГК ПИК — сейчас самое время начать процесс оформления ипотеки и сделки купли-продажи, — комментирует Олег Коркин. — При этом до конца октября можно снизить и стоимость кредитования, оформив ипотеку в нашем банке по акции «Квартира-Новостройка 2013 (10-13-25)».