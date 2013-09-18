Клиентам банка «Возрождение» теперь доступны пенсионные услуги НПФ «Благосостояние»

Банк «Возрождение» объявляет о начале сотрудничества с НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Теперь в каждом офисе банка Московского региона клиенты могут оформить документы для перевода накопительной части своей трудовой пенсии в один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России.



Накопительная часть трудовой пенсии формируется у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем взносов в Пенсионный фонд РФ — 6% от фонда оплаты труда гражданина. Но если до 31 декабря 2013 года гражданин не воспользуется своим правом выбора управляющего накоплениями — не переведет их в НПФ или УК либо не изменит инвестиционный портфель государственной управляющей компании, то с 2014 года тариф взносов на накопительную часть его трудовой пенсии снизится до 2%.



Для перевода своих пенсионных накоплений в НПФ необходимо иметь при себе паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Получить всю необходимую информацию о пенсионных услугах НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» можно в офисах Банка «Возрождение», расположенных в Москве и Московской области, а также по телефонам (495) 777-0-888 или 8-800-777-0-888 (звонок по России бесплатный).



О НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» — один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России. Более 12 лет НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» реализует корпоративную пенсионную систему холдинга «РЖД». Объем собственного имущества фонда составляет 296 млрд руб., в том числе пенсионные резервы — 192,4 млрд руб., пенсионные накопления — 98,7 млрд рублей. Число клиентов фонда по обязательному пенсионному страхованию составило 1,8 млн человек, по программам негосударственного пенсионного обеспечения — 1,15 млн человек. Более 291 тыс. клиентов фонда по программам НПО получают негосударственную пенсию.



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