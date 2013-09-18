Банк «Возрождение» и Жилой комплекс «Мечта» приглашают принять участие в ипотечной субботе

21 сентября 2013г. состоится ипотечная суббота, которая будет проходить в офисе продаж ЖК «Мечта» по адресу: Московская обл., Дмитровский район, Габовское с.п., с.Озерецкое



В ипотечной субботе примут участие специалисты банка «Возрождение», которые предоставят подробную информацию по ипотечному кредитованию на приобретение квартир и таунхаусов в данном жилом комплексе и помогут сразу оформить заявку на кредит. Консультации будут проводиться в отделе продаж с 10:00 до 17:00.



Кроме того, банк «Возрождение» продлил акцию «10-13-25» для покупателей недвижимости на первичном рынке, в рамках которой клиенты ЖК «Мечта» могут приобрести жилую недвижимость на льготных условиях.



По условиям данной акции клиенты ЖК «Мечта» смогут приобрести квартиру на этапе строительства с минимальным первоначальным взносом по кредиту — 10%, ставка на весь срок кредитования — 13%, максимальный срок кредита — 25 лет. Срок действия акции — до 31.10.2013г.



Программа позволяет приобрести квартиру путем долевого участия в строительстве новостройки в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ и по договору купли-продажи.



Заемщики имеют возможность выбрать программу страхования жизни по своему усмотрению или отказаться от нее. Мораторий на досрочное погашение и комиссия за выдачу кредита отсутствуют.



Будем рады видеть Вас в отделе продаж ЖК «Мечта»!