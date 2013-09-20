При поддержке банка «Возрождение» проходит XIV Волковский фестиваль

В первом русском театре открылся XIV Волковский фестиваль. Участие в торжественной церемонии принял губернатор Сергей Ястребов. В рамках торжественной церемонии открытия Фестиваля состоялось вручение премий правительства РФ им. Фёдора Волкова в области театрального искусства.



XIV Волковский фестиваль пройдёт с 15 по 26 сентября 2013г. В четырнадцатый раз жители Ярославля будут приветствовать лауреатов Правительственной Премии в области театрального искусства им. Фёдора Волкова, которые представят свои лучшие спектакли.



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