Банк «Возрождение» аккредитовал дом компании «СитиСтрой» в Воронеже

Банк «Возрождение» аккредитовал II очередь (позиция 1) в новом жилом доме в Воронеже по улице 45 Стрелковой дивизии, 275г, возводимый компанией ООО «СитиСтрой».



Покупатели жилья в новостройке могут приобрести квартиру на этапе строительства по ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2013»: минимальный размер первоначального взноса по кредиту — от 10% стоимости жилья, ставка на весь срок кредитования — 12,50%, максимальный срок кредита — до 30 лет. Комиссия за рассмотрение заявки, организацию и сопровождение кредита не взимается. Возраст заемщика — от 18 до 65 лет (на момент выдачи и погашения кредита соответственно). Подтверждение дохода возможно по форме 2НДФЛ и форме банка. Сроки принятия решения банком о предоставлении кредита либо отказе в кредитовании — от 1 до 5 дней, положительное решение по заявке действует 2 месяца.



Строящийся объект представляет собой жилой комплекс из двух 17-этажных домов (позиция 1 и 2). Количество квартир в 1 позиции — 170 (1, 2, 3-комнатные). Проектная декларация размещена на сайте: www.westvrn.ru.