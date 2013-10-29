С 28 октября 2013 года дополнительный офис № 1 Центрального филиала банка «Возрождение» работает по новому адресу: 127051, г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 22, стр. 1.

Будем рады видеть Вас в нашем новом офисе!