VISA дарит «Ночь искусств» владельцам премиальных карт

3 ноября в Москве по инициативе Министерства культуры РФ проходит «Ночь искусств», объединяющая нескольких знаковых культурных событий — «Ночь в музее», «Библионочь», «Ночь в парке», «Ночь в театре», «Ночь музыки» и других. Большинство столичных музеев и галерей в рамках «Ночи искусств» будет работать бесплатно и допоздна.



Платежная система VISA дарит держателям премиальных карт (VISA Gold, VISA Platinum и VISA Infinite) банка «Возрождение» привилегию доступа без очередей в 15 самых популярных музеев Москвы (PDF, 67,3 КБ). При этом четыре музея, сохраняющие в «Ночь музеев» плату за вход, держатели премиальных карт VISA смогут посетить не только без очереди, но и совершенно бесплатно.



Премиальная карта Visa дает ее владельцу право на проход со спутником. Более подробно с условиями прохода можно ознакомиться в разделе «Виза в музей» на сайте www.ночьискусств.рф, www.moscowartnight.ru и www.visapremium.ru.