Банк «Возрождение» пополнил линейку банковских карт кобрендинговыми картами Visa «Весь мир с тобой»

Банк «Возрождение» совместно с компанией-агрегатором туристических услуг iGlobe.ru начал выпуск банковских карт Visa «Весь мир с тобой», позволяющих накапливать бонусные мили Travel Miles. Накопленные мили могут использоваться для покупки билетов на рейсы любой из 380 авиакомпаний, представленных на iGlobe.ru, — в отличие от миль, накопленных по кобрендинговым картам в отдельной авиакомпании и предназначенных для бронирования билетов только на ее рейсы.



«Наш кобрендинговый проект, в отличие от аналогичных проектов с отдельным авиаперевозчиком, создан с учетом широкого спектра интересов нашей клиентской базы: тех, кто пользуется услугами одного авиаперевозчика, тех, кто часто летает разными авиакомпаниями, и тех, кто летает редко, но активно пользуется банковской картой для повседневных расчетов. Любой из них может накопить бонусные мили и использовать их на сайте нашего партнера для покупки билетов на рейсы всех представленных там авиакомпаний, а также оплаты отеля или других туристических услуг», — прокомментировал заместитель председателя правления банка «Возрождение» Марк Нахманович.



Мили по картам Visa «Весь мир с тобой» начисляются как при совершении покупок на сайте iGlobe, так и при проведении по картам безналичных расчетов в торговых точках и Интернете. При использовании сайта www.iGlobe.ru для планирования путешествия и бронирования авиабилетов, отелей и заказа прочих услуг, на карты начисляется повышенное количество миль.



Банк «Возрождение» предоставляет возможность оформить карты Visa «Весь мир с тобой» как в дебетовом варианте Visa Gold, так и кредитные карты Visa Gold и Visa Platinum. Дебетовую карту может оформить любой клиент, в то время как кредитные карты позиционируются в первую очередь для клиентов, имеющих кредитную историю в банке. При этом накопление миль по кредитным картам происходит на более выгодных для их держателей условиях.



Помимо оплаты авиабилетов накопленные мили могут использоваться на портале iGlobe.ru для:

бронирования отеля;

оплаты аренды автомобиля;

заказа трансфера, билетов на аэроэкспресс, а также оплаты страховки.

Держатели карт могут делиться милями с родственниками или друзьями, принимать участие в регулярных акциях и получать скидки на портале iGlobe.ru.



Кроме всего прочего, карта Visa «Весь мир с тобой» — идеальная карта для путешественников: технология PayWave позволяет совершать оплату небольших покупок в одно касание (количество покупок не ограничено), не выпуская карту из рук, а технология 3D Secure повышает безопасность проведения операций в Интернете. Чтобы иметь возможность круглосуточного контроля движения средств по счетам и картам, рекомендуем подключить услугу «Vbank с тобой» и пользоваться Интернет-банком, Мобильным банком и SMS-сервисом. Для держателей всех карт Visa «Весь мир с тобой» действует программа привилегий, предоставляемых платежной системой Visa.



Оформить карту Visa «Весь мир с тобой» можно в любом офисе банка «Возрождение».