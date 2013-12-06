Квартиры в ЖК VESNA с первоначальным взносом от 180 тысяч рублей с ипотекой банка «Возрождение»

Вторая очередь жилого комплекса VESNA — проекта девелоперской группы ОПИН — аккредитована в банке «Возрождение». Теперь покупатели квартир в ЖК VESNA смогут получить ипотеку от банка «Возрождение» на привлекательных условиях — с минимальным первоначальным взносом от 10%. Учитывая, что цены на квартиры во 2 очереди начинаются от 1,8 млн рублей, первоначальный взнос может составить всего 180 тысяч рублей.



Согласно условиям ипотечной программы, для клиентов компании ОПИН процентная ставка снижена на 0,75% и составляет 14% годовых на этапе строительства. Кредит оформляется без комиссии за выдачу, сроком от 1 года до 25 лет. Максимальная сумма кредита достигает 10 млн рублей.



На продажу во 2 очереди ЖК VESNA предлагаются студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 27 до 85 кв. метров стоимостью от 1,8 млн рублей. Срок начала сдачи домов в эксплуатацию — 3 квартал 2015 года.



ЖК VESNA — современный среднеэтажный жилой квартал европейского уровня от девелоперской компании ОПИН, строящийся по индивидуальному проекту в г. Апрелевке Наро-Фоминского района Московской области. Общая площадь застройки составляет около 350 тыс. кв. метров (больше 4000 квартир), проект состоит из трех очередей. В комплекс входят 16 корпусов переменной этажности (6, 9, 12 этажей), 2 детских сада на 120 и 160 мест, общеобразовательная школа на 850 мест со стадионом, физкультурно-оздоровительный комплекс, современный торговый центр и наземный многоуровневый паркинг. Концепция нового микрорайона разработана известным архитектурным бюро «Остоженка». Общий объем инвестиций в проект — свыше 11,5 млрд рублей.