Квартиры в ЖК «Павловский квартал» с первоначальным взносом от 250 тысяч рублей с ипотекой банка «Возрождение»

ЖК «Павловский квартал» от компании «ОПИН» аккредитован в банке «Возрождение».



Стоимость квартир от 2,5 млн рублей, при этом сумма первоначального взноса 10% со ставкой 12,5% годовых на весь период кредитования. Кредит оформляется без комиссии за выдачу, сроком от 1 года до 25 лет. Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей.



Клиенты банка «Возрождение» смогут приобрести квартиры в 9, 10, 16 и 17 корпусах.



«Павловский квартал» — малоэтажный многоквартирный комплекс комфорт-класса на более чем 100 тыс. кв. м жилья расположен в 14 км по Новорижскому шоссе, недалеко от легендарного коттеджного поселка «Павлово» и торгово-развлекательного центра «Павлово подворье». Комплекс на 1500 квартир строится на участке в 17 гектаров и состоит из 29 трехэтажных корпусов. Первая очередь квартала будет сдана уже в конце 2014 года, а весь комплекс будет построен в 2015 году. К продаже будут предложены 1-,2- и 3-комнатные квартиры площадью от 38 до 90 кв. м.



Справка о компании

ОАО ОПИН — крупнейшая девелоперская группа в Московском регионе, основной компетенцией которой является строительство жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье. Основным акционером компании является группа ОНЭКСИМ. За 10 лет ОПИН реализовала порядка 500 000 кв.м. коммерческих площадей и освоила порядка 500 гектаров земли под многоэтажную и малоэтажную недвижимость, а также таунхаусы и коттеджи. ОПИН стала первой публичной российской компанией на рынке недвижимости, акции которой котируются на Московской бирже. По итогам 2012 общие активы ОПИН, состоящие из жилых объектов и земельного банка, а также объектов коммерческой недвижимости, составили 30 млрд. рублей. Выручка компании в 2012 году составила 4,3 млрд. рублей.