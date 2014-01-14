Хабаровская академия экономики и права и банк «Возрождение» организовали для жителей Хабаровска курсы повышения финансовой грамотности

В конце 2013 года Хабаровская государственная академия экономики и права и банк «Возрождение» завершили первый этап реализации совместного проекта — проведения цикла семинаров по повышению финансовой грамотности. Семинары на тему «Управление личными финансами» проходили в Академии экономики и права и привлекли внимание многих горожан, студентов и преподавателей. Подобные мероприятия Хабаровская академия экономики и права и банк «Возрождение» намерены проводить и в следующем году.



Эксперты банка, опытные преподаватели Академии, представители Пенсионного Фонда и налоговых органов провели теоретические и практические занятия на самые актуальные темы. Среди них — способы сбережения и увеличения денежных средств, дистанционные расчеты, программы кредитования, ипотека.



«На семинарских занятиях слушатели познакомились с нововведениями в страховой, налоговой и пенсионной системах. Подробнее узнали о новых банковских технологиях, возможностях оплаты покупок и услуг с помощью банковских карт в сети Интернет, проведении банковских операций с использованием мобильных устройств», — отметила руководитель учебно-методического центра «Банкир» Хабаровской академии экономики и права Надежда Пономарева.



«Важной темой, интересной сейчас всем, стала безопасность расчетов с помощью банковских карт, а также внедрение банковских технологий, позволяющих клиентам самостоятельно выполнять свои платежи практически буквально не сходя с места, — добавил управляющий Хабаровским филиалом банка „Возрождение“ Глеб Клименко. — Также наши специалисты рассказали участникам занятий о видах банковских вкладов, работе Системы страхования вкладов, наглядно продемонстрировали плюсы использования банковских продуктов. Практика показывает, что банковская тематика интересна тем, кто заботиться о сохранении средств, пытается управлять своими финансовыми ресурсами, осваивать новые банковские продукты и хочет быть в курсе современных тенденций».



Справка об академии

Хабаровская государственная академия экономики и права (ХГАЭП) — ведущее профильное экономическое образовательное учреждение Хабаровского края. В настоящее время на 40 кафедрах работает свыше 500 преподавателей и обучается более 11 тысяч студентов. Подготовка ведётся по 24 специальностям и 36 специализациям. Реализация образовательных программ студентами ХГАЭП ведётся по всем формам обучения: очной, заочной, дистанционной, экстернату. г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134. www.ael.ru