Банк «Возрождение» подвел предварительные итоги 2013 года

Банк «Возрождение» подвел предварительные итоги деятельности за 2013 год (без учета операций СПОД).



«В 2013 году приоритетные направления развития банка остались прежними — поддержка бизнеса корпоративных клиентов и обеспечение населения качественными банковскими услугами. Розничные кредиты стали основным драйвером увеличения объема активных операций, при этом наилучшую динамику демонстрировало ипотечное кредитование. В 2014 году стратегия развития банка не изменится. Мы планируем и дальше уделять особое внимание качеству кредитного портфеля, в частности, придерживаться сдержанной политики в отношении расширения баланса и сохранять достаточно жесткие критерии оценки заемщиков при предоставлении кредитов», — отметил Александр Долгополов, председатель правления банка «Возрождение».



Активы банка до вычета резервов по состоянию на 1 января 2014 года прибавили за 12 месяцев 1,1% и составили 224,4 млрд рублей. В течение года банк поддерживал достаточно высокую долю ликвидных активов (21%). Надежность такого подхода к управлению балансом полностью подтвердилась в четвертом квартале отчетного периода. Доля кредитного портфеля в показателе увеличилась с 71% до 77%. Кредитный портфель до вычета резервов вырос с начала года на 10,3%, достигнув 173,3 млрд рублей.



Кредитный портфель юридических лиц до вычета резервов увеличился за период на 4,9% до 130,4 млрд рублей по состоянию на 1 января 2014 года, при этом его изменение в течение года было разнонаправленным, а среднее значение за год составило 129,7 млрд рублей против 118,9 млрд годом ранее (+9,1%). Некоторое снижение объема кредитов в 4-м квартале связано с активными погашениями в самом конце декабря, характерными для этого периода. Более половины корпоративного кредитного портфеля составляют кредиты малому и среднему бизнесу.



Розничные кредиты до вычета резервов с начала года выросли на 30,9% и достигли 42,9 млрд рублей, включая портфель секьюритизированных кредитов. В декабре банк провел первый этап третьей сделки по секьюритизации, передав ипотечные кредиты на сумму 3,4 млрд рублей компании специального назначения «Ипотечный агент Возрождение 3». Всего ипотечные кредиты за год выросли на 33,6% до 29,8 млрд рублей, составив около 70% розничного портфеля.



Капитал банка увеличился с начала года за счет капитализации прибыли на 6% до 21,6 млрд рублей.



Средства физических лиц за период выросли на 4%, достигнув 104,6 млрд рублей. Основной вклад в прирост показателя обеспечил приток розничных депозитов в объеме 6 млрд рублей за отчетный период. Объем ресурсов корпоративных клиентов на текущих счетах оставался с начала года на стабильном уровне на протяжении трех кварталов, что отличается от исторически сложившегося тренда, и лишь в четвертом квартале снизился до 31,3 млрд рублей. В отношении стоимости привлечения срочных ресурсов банк придерживался сдержанного подхода, чтобы обеспечить сбалансированную динамику активов и пассивов, вследствие чего сумма более дорогих депозитов юридических лиц сократилась за 12 месяцев на 12,9% до 26,2 млрд рублей. Общий объем привлеченных средств клиентов сохранился на уровне 2012 года.