Акция «Комиссия отменяется!» системы CONTACT в отделениях банка «Возрождение»

Банк «Возрождение» и Платежная система CONTACT запустили акцию «Комиссия отменяется!» для клиентов, отправляющих переводы по России, в страны дальнего зарубежья, а также в Грузию, Кыргызстан, Молдову и Украину. В рамках акции, скидки достигают полной суммы комиссии.



Акция «Комиссия отменяется!» проводится в отделениях банка «Возрождение» с 1 декабря 2013 г. по 31 января 2014г. Согласно ее условиям, при отправке денежных переводов в ряд стран дальнего зарубежья отправитель получает скидку в размере 100% от суммы оплаченной комиссии; на переводы по России и в Грузию, Кыргызстан, Молдову, Украину — скидка составит 50%. Для участия в Акции отправителю необходимо указать номер своего мобильного телефоны при оформлении денежного перевода.



Скидки зачисляются в российских рублях на электронный счет участника Акции, открытый в интернет платежном сервисе CONTACT24, после выплаты перевода получателю. Если отправитель не был ранее зарегистрирован в интернет — сервисе CONTACT24, электронный счет открывается на его имя автоматически. Скидка предоставляется на каждый денежный перевод, совершенный участником Акции.



Дополнительную информацию о правилах акции «Комиссия отменяется!», условиях участия, географии ее проведения и порядке предоставления скидок можно узнать на сайте системы или по телефону Службы клиентской поддержки 8-800-200-4242 (звонок по России бесплатный).