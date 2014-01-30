Банк «Возрождение» в г. Звенигороде сменил адрес

В январе 2014 г. в центре города Звенигорода, на улице Пролетарская д. 23, корп. 2 открылся офис банка «Возрождение» нового формата, который позволяет на более качественном и современном уровне обслуживать клиентов.



В Звенигороде банк «Возрождение» представлен с 1991 г., пользуется большим доверием клиентов, сотрудничает с Администрацией городского округа Звенигород, Администрациями сельских поселений «Ершовское» и «Никольское», работает с корпоративными и частными клиентами городского округа Звенигород и Одинцовского района, осуществляет кредитование реального сектора экономики. Город известен зонами отдыха, и банк «Возрождение» обслуживает значительное количество домов отдыха, санаториев и пансионатов.



В дополнительном офисе «Звенигородский» Одинцовского филиала банка «Возрождение» обслуживается более 650 корпоративных клиентов, более 20 000 частных клиентов. В Звенигороде установлено 6 банкоматов и 8 устройств работает в его окрестностях, для приема коммунальных платежей установлено 4 платежных терминала.



В новом офисе установлен современный банкомат с функцией приема наличных, введен в действие платежный терминал для приема платежей населения, готовятся к установке 2 «темпокассы» с совмещением функций операциониста и кассира, позволяющие осуществлять операции при одновременной работе с денежной наличностью, оборудованы две кассовые кабины, позволяющие сохранять конфиденциальность операций.



Ожидается введение электронной очереди, которая позволит обслуживать клиентов более комфортно.



Дополнительный офис «Звенигородский» осуществляет весь спектр банковских операций.



Обслуживание юридических лиц:

расчетно-кассовое обслуживание;

дистанционно-банковское обслуживание;

кредитование;

привлечение ресурсов;

все виды банковских гарантий;

таможенные карты;

факторинг;

эквайринг;

зарплатные проекты.

Обслуживание физических лиц:



оформление вкладов;

прием коммунальных платежей;

обмен валюты (доллары и евро);

переводы Вестерн Юнион и Контакт;

потребительское кредитование;

автокредитование;

ипотека;

сейфовые ячейки;

выпуск и обслуживание международных карт Visa и Mastercard, в т.ч. c функцией бесконтактной оплаты PayWave (дебетовых и кредитных);

специальные условия по выпуску карт для пенсионеров.

Банк «Возрождение» стал еще удобнее для клиентов. Офис работает с физическими лицами по коммунальным платежам, вкладам, обмену валют, сейфовым ячейкам без перерыва на обед с 09.00 до 18.00 часов, по кредитованию — с 9.00 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. С юридическими лицами по расчетно-кассовым операциям время работы с 09.00 до 16.00 часов (обед 13.00–14.00); по кредитованию, открытию расчетных счетов и другим услугам корпоративного бизнеса — с 9.00 до 17.30 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.