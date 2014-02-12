Банк «Возрождение» открывает дополнительный офис после реконструкции в Барнауле

Барнаульский филиал банка «Возрождение» открыл после реконструкции дополнительный офис на ул. Брестской.



Дополнительный офис № 1 Барнаульского филиала работает с 2005 года. В ноябре-декабре 2013 года проходила его реконструкция, в результате которой офис был переоборудован в соответствии с самыми современными требованиями к оснащению и безопасности банковских помещений.



«Открывая обновленный офис, мы надеемся, что он станет удобным местом для решения каждодневных финансовых вопросов для наших нынешних и будущих клиентов», — прокомментировал событие управляющий Барнаульским филиалом банка «Возрождение» Андрей Шагаев.



В обновленном дополнительном офисе ведется обслуживание как корпоративных, так и розничных клиентов. При этом им предлагаются следующие банковские операции и сделки: расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, прием депозитов юридических и физических лиц, прием платежей населения в адрес организаций, операции с наличной валютой и банковскими картами, кредитование физических и юридических лиц, оказание консультационных и информационных услуг, переводы Western Union и Contact.