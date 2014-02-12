Депозитный портфель банка «Возрождение» в Нижнем Новгороде по итогам 2013 года вырос на 15%

Нижегородский филиал банка «Возрождение» в 2013 году увеличил объем депозитного портфеля на 15% — до 2,2 млрд рублей. Депозитный портфель юридических лиц вырос более чем в 2 раза — до 1 млрд рублей. Портфель вкладов физлиц по итогам года составил 1,2 млрд рублей. «Прирост портфеля свидетельствует о доверии наших клиентов, — отметила управляющий Нижегородским филиалом Наталья Морозова. — Ведь для держателей депозитов, как частных вкладчиков, так и предприятий, самое важное — чтобы банку можно было доверять. Такое отношение формируется на протяжении многих лет, это долгая и кропотливая работа, но для нас это является принципиальной позицией, которой мы последовательно придерживаемся: выполнение обязательств перед клиентами и партнерами — превыше всего».



По состоянию на 1 января 2014 года количество эмитированных Нижегородским филиалом банковских карт составило 8 тыс. штук. Филиал по-прежнему развивает бизнес на основе банковских карт преимущественно на базе зарплатных проектов, на долю которых приходится 95% дебетовых карт. Количество кредитных карт, эмитированных филиалом за год, выросло более чем в 2 раза. Как отмечает Наталья Морозова, это произошло благодаря существенному улучшению условий: «Клиент не платит комиссию за оформление карты до совершения по ней первой транзакции, а первые шесть месяцев с момента установления лимита пользуется пониженной, по сравнению с базовым уровнем по кредитной карте, ставкой. То есть, можно оформить карту и держать ее при себе как запасной кошелек. Многие из тех, кто впоследствии стал активно пользоваться кредитной картой, руководствовались именно этим», — комментирует Наталья Морозова.



Портфель розничных кредитов в Нижегородском филиале банка «Возрождение» по итогам 2013 года составил 1,6 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. В 2013 году филиал принял участие в реализации завершающего этапа программы «Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023 годы». За время реализации программы, начиная с 2006 г., филиалом выдано кредитов на приобретение жилья более чем на 1 млрд рублей , что позволило жить и работать в районах области более чем 1650 молодым специалистам.