В 2013 году объем вкладов физических лиц в Хабаровском филиале банка «Возрождение» составил более полумиллиарда рублей

В Хабаровске объем вкладов физических лиц доверивших банку «Возрождение» свои сбережения, составил 537 млн рублей по состоянию на 1 января 2014 г., увеличившись за год на 35%. При этом все средства населения, включая остатки на карточных счетах, достигли 593 млн рублей, что на 32% больше показателя предыдущего года.



Количество вкладчиков за 2013 год увеличилось на 20%, что свидетельствует об эффективности работы с частными клиентами и их положительной оценке продуктов банка. 61% всех депозитов составляют вклады в рублях, 38% — в долларах США, и около 1% — в евро.



Долгосрочные вклады у клиентов Хабаровского филиала наиболее популярны: на долю депозитов сроком на 2 года приходится 30% всего объема привлеченных средств физических лиц, на долю депозитов сроком на 3 года — 44%. Вклады с повышенной процентной ставкой также пользуются спросом. Только в декабре 2013 года пенсионеры, для которых действуют привлекательные условия по вкладам, доверили банку около 4 млн рублей, разместив 1,5 млн рублей из них во вкладе «Комфортный» и более 2,5 млн рублей — во вкладе «Доходный».



Востребованность вкладов с повышенной ставкой связана с широкими возможностями управления средствами, которые получают вкладчики. Так, они могут осуществлять довложения, частичное снятие средств, ежемесячное получение или капитализацию начисленных процентов и проведение расчетных операций.



«Разнообразие вариантов и условий размещения сбережений, повышенные ставки для отдельных групп населения — зарплатников, бюджетников и пенсионеров — повышают конкурентоспособность продуктов банка на рынке Хабаровска. К тому же, управлять личными сбережениями стало намного проще: пополнять вклады, а также проводить расчетные операции можно без посещения офиса банка через мобильное приложение в телефоне или личный кабинет в интернете», — пояснил управляющий Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеб Клименко.



По состоянию на 1 января 2014 года, объем средств, размещенных корпоративными клиентами в Хабаровском филиале банка, составил 3,2 млрд рублей, что на 15% превысило значение предыдущего года. Для корпоративных клиентов определяющими факторами при принятии решения о размещении депозитов именно в банке «Возрождение» являются стабильность и надежность банка, многолетний опыт управления средствами, а также индивидуальный подход к каждому клиенту.