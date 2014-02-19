Председатель Совета Директоров банка «Возрождение» Дмитрий Львович Орлов получил награду «Best Banking Chairman of the Board, Russia 2014» портала Global Banking & Finance review.
«Победа в номинации подтвердила, что мы взяли верный курс на усиление роли Совета Директоров в рамках развития корпоративного управления в банке, — отметил Дмитрий Львович. — В последние годы Россия все больше стремится к мировым стандартам, и в банке „Возрождение“ мы всегда старались работать на опережение, твердо веря, что правильно выстроенная система корпоративного управления — основа успешной бизнес-модели и одно из наших конкурентных преимуществ».
Благодаря расширенным за последние два года полномочиям, Совет Директоров банка «Возрождение» принимает все более активное участие в разработке и контроле реализации стратегии развития банка в рамках его операционной деятельности. Особое внимание уделяется совершенствованию процессов принятия решений органами управления, повышению уровня информационной прозрачности, дальнейшему развитию системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также усилению контроля за соблюдением требований федеральных законов, регулирующих процедуры противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Для успешного решения поставленных задач Совет Директоров утвердил ряд документов, регламентирующих процедуры управления банковскими рисками и представления исполнительными органами отчетности Совету Директоров. Были усовершенствованы процедуры доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности, а также внесены изменения в информационную политику банка в целях наиболее полного раскрытия информации, способной затронуть интересы акционеров и инвесторов банка и оказать влияние на принятие ими взвешенных решений.
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