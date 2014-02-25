Банк «Возрождение» выступает партнером областной социальной программы «Дети под защитой»

Банк «Возрождение» и Торгово-промышленная палата Московской области подписали соглашение о партнерстве в социальной программе «Дети под защитой».



Областная социальная программа «Дети под защитой» предусматривает бесплатное для родителей и законных представителей страхование детей от несчастных случаев за счет партнеров программы. Страховая защита распространяется на время нахождения застрахованного в образовательном учреждении, включая время реализации дополнительных образовательных программ художественной, научно-технической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и военно-патриотической направленности. Срок страхования — 12 месяцев с момента регистрации заявления. По желанию родителей возможно расширение действия страховой защиты на 24 часа в сутки, занятие спортом и участие в соревнованиях, а также увеличение страховой суммы за доплату.



«Банк „Возрождение“ и ТПП МО исторически связывают тесные партнерские отношения, у нас общая родина и общие задачи. В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве наши организации в партнерстве способствуют улучшению социально—экономических условий в Подмосковье, поэтому реализация программы „Дети под защитой“ является естественным развитием нашего сотрудничества, которое, мы надеемся, позволит повысить качество жизни и улучшить социальный климат в Московской области», — отметила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова.



«Вся история банка „Возрождение“ и его развития связаны с Подмосковьем, именно поэтому почти 1 млн клиентов пользуются нашими услугами. Наш интерес заключается в том, чтобы клиенты чувствовали поддержку на каждом этапе жизненного пути. Мы стремимся к долгосрочным, доверительным отношениям с нашими клиентами и понимаем, что будущее — это наши дети, дети наших клиентов, поэтому мы принимаем участие в этом проекте», — прокомментировал Марк Нахманович, заместитель председателя правления банка «Возрождение».



«Программа „Дети под защитой“ имеет огромный потенциал по продвижению качественных товаров и услуг до конечного потребителя, кем, по сути, являются родители застрахованных детей. Мы уверены, что данная программа повышает культуру страхования и несет только благие цели. Хочу выразить огромную благодарность Банку „Возрождение“ за активную работу в рамках подписанного соглашения, оперативность и поддержку социально-значимого проекта», — рассказал Семен Жильцов, заместитель исполнительного директора ТПП МО.



По вопросам размещения рекламы и участия в Программе обращаться по телефону: 8 (495) 778-80-23. Дополнительная информация на сайте: tppmo.ru