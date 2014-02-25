ЖК «Мичуринский» аккредитован банком «Возрождение»

Центр ипотечного кредитования компании Est-a-Tet сообщает, что ЖК «Мичуринский» аккредитован банком «Возрождение».



Минимальная ставка кредитования по условиям ипотечной программы составляет 12,5% годовых в рублях, срок кредита — до 25 лет. Ключевыми преимуществами программы являются не только первоначальный взнос всего в 10%, но и возможность подтверждения дохода заемщика по форме банка (без справки 2-НДФЛ) и рассмотрение клиентов в возрасте до 65 лет.



«Мы давно и успешно работаем с Est-a-Tet, на текущий момент нами аккредитовано порядка двадцати объектов этой компании. И сегодня мы рады предложить клиентам еще один интересный проект, в котором участвует наш партнер», — прокомментировал заместитель департамента розничного бизнеса банка «Возрождение» Олег Коркин.



«Аккредитация банком «Возрождение» значительно расширяет возможности наших клиентов по приобретению квартир в ЖК «Мичуринский». Банк отличают интересные кредитные программы и оперативность рассмотрения заявок. Кроме того, аккредитация ЖК «Мичуринский» еще раз подчеркивает надежность этого проекта«,— отмечает директор департамента проектов компании Est-a-Tet Владимир Моребис.



«Мичуринский» расположен в непосредственной близости от МГУ им. М.В. Ломоносова, на участке между Мосфильмовской улицей и Мичуринским проспектом. В непосредственной близости находится станция метро «Университет», идет строительство станции «Ломоносовский проспект». Рядом расположены и ключевые столичные магистрали: Ленинский и Кутузовский проспекты, а также проспект Вернадского.



ЖК представляет собой ансамбль домов переменной этажности, выполненных по индивидуальному проекту. К продаже предлагаются 1-4-комнатные квартиры расположенные с 6 по 23 этажи. Площадь квартир от ­­50 до 145 кв. м. Высота потолков — 3,10 м. Квартиры продаются без отделки, в них установлены межкомнатные перегородки, позволяющие при желании покупателя легко и быстро провести перепланировку. Площадь комнат варьируется от 12 до 27 кв. м., площадь кухни — не менее 12 кв. м.



Справка о компании

Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-Tet была создана в 2008 году и сегодня занимает лидирующие позиции на рынке новостроек Московского региона. В сферу деятельности компании входит консалтинг, разработка концепции, вывод на рынок и реализация проектов, а также участие в проектах в качестве соинвестора. Компания сотрудничает с крупнейшими девелоперами в сфере жилого строительства. Сегодня в портфеле компании 70 проектов — 7 млн кв. м жилья, ежемесячный объем продаж составляет 30 000 кв. м. В 2013 году было выведено на рынок 12 объектов общей площадью 2 400 000 кв. м , реализовано 338 000 кв. м, 5 850 квартир.