Банк «Возрождение» — лучший по кредитованию малого и среднего бизнеса по версии Global Banking & Finance Review

Банк «Возрождение» удостоен награды международного финансового интернет-издания Global Banking & Finance Review в номинации «Лучший банк по кредитованию малого и среднего бизнеса».



Премия Global Banking & Finance Review Awards, начиная с 2011 года, путем независимого голосования, ежегодно присуждается лучшим финансовым учреждениям разных стран мира и пользуется большой популярностью в мировом бизнес-сообществе.



Предприятия малого и среднего бизнеса исторически составляют ключевой клиентский сегмент банка «Возрождение», все продукты и услуги банка ориентированы в первую очередь на данный сегмент бизнеса. Более 50% кредитного портфеля традиционно приходится на кредиты субъектам МСП, что позволяет банку на протяжении многих лет являться одним из лидеров страны по объемам кредитования малого и среднего бизнеса.



В рамках развития данной бизнес-стратегии банк активно участвует в реализации действующих программ господдержки субъектов МСП, а также в разработке новых инструментов и механизмов господдержки, создавая новые возможности для развития бизнеса своим клиентам — субъектам МСП.



В 2013 году, по итогам которого была присуждена премия, банк «Возрождение» продолжал активно кредитовать предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках долгосрочной государственной Программы финансовой поддержки МСП, реализуемой ОАО «МСП Банк». Благодаря участию в Программе многие заемщики банка получили финансирование на цели реализации долгосрочных инвестиционных проектов на доступных условиях. В прошедшем году банк развивал сотрудничество с региональными гарантийными фондами, участвовал в разработке и реализации федерального гарантийного механизма, созданного Минэкономразвития РФ совместно с Внешэкономбанком, обеспечивая оптимальные условия кредитования субъектам МСП, испытывающим нехватку собственного ликвидного залога.



«Банк „Возрождение“ принимает активное участие в развитии малого и среднего предпринимательства. Одна из наших ключевых задач — создание максимально комфортных условий развития бизнеса для своих клиентов вне зависимости от размеров и специфики их бизнеса. Мы постоянно информируем наших клиентов о возможностях государственных программах поддержки МСП, проводим для предпринимателей тематические семинары и форумы. Мы высоко ценим присужденную банку премию и считаем, что это — еще одно подтверждение того, что выбранная нами более 20-ти лет назад бизнес-модель по взаимодействию с субъектами МСП является эффективной и полностью себя оправдывает», — прокомментировала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова.



Справка о компании

Global Banking & Finance Review — независимое финансовое интернет-издание, профессионально освещающее мировые события в сфере банковской деятельности, проектного финансирования, брокериджа, инвестиций, иностранных инвестиций, социальной ответственности и других областях. Ежегодное присуждение премий производится с целью выявления достижений в сфере инвестиционно-банковской деятельности, отражающих инновационные и стратегически значимые для деловой общественности изменения финансовой среды. Соискатели премии в той или иной категории номинируются путем подачи онлайн-заявок, рассматриваемых аналитиками издания. Затем жюри, в состав которого также входят главный редактор и владелец портала, определяет победителей.