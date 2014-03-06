По итогам 2013 года объем вкладов в Ростовском филиале банка «Возрождение» превысил 1,2 млрд рублей

По состоянию на 1 января 2013 г. объем вкладов в Ростовском филиале банка «Возрождение» превысил 1.2 млрд руб., увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7.8%. Общий объем привлеченных средств населения, включая карточные счета, составил на ту же дату почти 1.4 млрд руб.



«Наибольшей популярностью у клиентов Ростовского филиала пользовались рублевые депозиты, — отмечает управляющий ростовским филиалом банка „Возрождение“ Яна Гамалей. — Мы предлагаем универсальную линейку депозитов — от классических, с максимальной доходностью, до мультивалютных. Значительная часть депозитов предоставляет вкладчику свободу распоряжаться средствами по своему усмотрению: условия вкладов позволяют пополнять их, снимать часть средств, совершать безналичные расчеты и пользоваться другими удобными сервисами».



Сегодня в Ростовском филиале держат свои сбережения более 2250 вкладчиков, из них 550 клиентов доверили банку свои средства в течение 2013 года. Это подтверждает позитивную оценку рынком эффективности продуктов и качества работы банка «Возрождение».