При поддержке банка «Возрождение» состоялся XVIII фестиваль архивного кино «Белые Столбы»

Банк «Возрождение традиционно выступил спонсором фестиваля архивного кино «Белые Столбы», который проводился с 24 февраля по 01 марта 2014 года в Домодедовском районе Московской области.



Поддержка отечественной культуры и искусства — одно из приоритетных направлений социальной ответственности банка «Возрождение».



На фестивале «Белые столбы» представлена уникальная программа архивных фильмов государственной коллекции кинофильмов Российской Федерации — сокровищницы национального и мирового киноискусства. В работе фестиваля принимают участие почти 300 кинематографистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.



Госфильмофонд РФ, расположенный у подмосковной станции Белые Столбы, занимает 3-е место среди крупнейших киноархивов мира. В его коллекции более 50 тыс. наименований фильмов, созданных как в нашей стране, так и за рубежом на протяжении всей истории мирового кино.