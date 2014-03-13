Банк «Возрождение» скорректировал ставки по вкладам

Банк «Возрождение» повысил ставки по вкладам в рублях и снизил — в долларах США и евро. Максимальная номинальная ставка банка с 12 марта 2014 года составляет 9,9% годовых в рублях и 2,5% годовых в иностранной валюте.



Заявленная ставка действует по вкладу «Комфортный» сроком на 3 года. Наиболее высокая доходность в рублях предоставляется традиционной целевой аудитории вкладчиков банка — пенсионерам и тем, кто получает заработную плату на карты банка «Возрождение». Вклад «Комфортный» предусматривает ежемесячную выплату процентов. При капитализации, то есть присоединении процентов к вкладу, доходность вклада возрастает. Вклад можно пополнять, допустимы расходные операции.



Вклад «Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» позволяет наиболее эффективно сохранять и накапливать средства, поскольку дает вкладчику высокую доходность в сочетании с возможностью приходных операций. Ставка в рублях составляет до 9,5% годовых на 2 года. Повышенные рублевые ставки по вкладу действуют: до 9,7% годовых — для сотрудников бюджетных организаций; до 9,8% — для пенсионеров и «зарплатников» банка. В долларах США и евро ставка составит до 2,5% годовых в зависимости от срока нахождения средств на вкладе.



Для тех, кто располагает суммой от 700 тыс. рублей, банк предлагает вклад с ежемесячной выплатой процентов «Удачный момент»: 9,75% годовых на срок 700 дней. По депозиту возможны приходные и расходные операции. Предложение действует до 31 марта 2014 года.



Кроме того, вкладчик может распределить свои накопления по разным валютам в рамках вкладов «Возрождение-Мультивалютный» или «Возрождение-Мультивалютный VIP». Срок вклада — от 6 до 18 месяцев, годовая ставка: до 8,5% в рублях и до 2,5% в иностранной валюте. Первоначальный взнос и дальнейшее пополнение могут производиться как в одной, так и в нескольких валютах.



С более подробными условиями вкладов банка «Возрождение» можно ознакомиться на сайте банка.