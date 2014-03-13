Банк «Возрождение» объявляет дату раскрытия отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2013 год. Информация будет опубликована в среду 26 марта 2014 г. в 10:00 по московскому времени на сайте банка в разделе «Финансовая отчетность».
Также 26 марта состоится телефонная конференция, посвященная финансовым результатам банка «Возрождение». В конференции примут участие заместитель председателя правления Андрей Шалимов, начальник отдела по связям с инвесторами Юлия Виноградова и заместитель начальника отдела по связям с инвесторами Елена Миронова. Конференц-звонок проводится на английском языке.
Трансляция состоится в 17:00 по московскому времени (13:00 Лондон, 14:00 Центральная Европа, 9:00 Нью-Йорк) по номеру +44 (0) 2033679461. Принять участие в телефонной конференции и увидеть трансляцию в Интернете также можно будет по следующей ссылке: http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=2175. Прослушать повторную запись можно будет по ссылке: http://vozrozhdenie260314-live.audio-webcast.com. В целях обеспечения своевременного начала телефонной конференции просим участников выходить на связь за 5-10 минут до заявленного времени начала конференции.
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