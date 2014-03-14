Банк «Возрождение» занял 9-е место среди ипотечных банков

Банк «Возрождение» в очередной раз подтвердил свои позиции одного из лидеров рынка ипотечного кредитования. По данным исследования рейтингового агентства «ЭкспертРА», по итогам 2013 года банк занял 9-ю строчку рэнкинга российского ипотечного рынка.



Банк «Возрождение» предоставляет ипотечные кредиты на приобретение недвижимости как на вторичном, так и на первичном рынках жилья. В 2013 году банк выдал ипотечных кредитов на сумму 14,4 млрд руб., более 80% этого объема пришлось на новостройки.



В исследовании РА «Эксперт» приняли участие более 80 банков, которые занимают около 95% всего российского ипотечного рынка.