Банк «Возрождение» аккредитовал жилой комплекс компании УК «КРАЙС»

Банк «Возрождение» аккредитовал дома жилого комплекса по ул. Хользунова, 38 (1, 2 очередь). Покупатели жилья в новостройке могут приобрести квартиру на этапе строительства по ипотечному продукту «Квартира-Новостройка 2014»: размер первоначального взноса по кредиту — от 10% стоимости жилья, ставка на весь срок кредитования — от 13%, максимальный срок кредита — до 30 лет. Комиссия за рассмотрение заявки, организацию и сопровождение кредита не взимается. Возраст заемщика — от 18 до 65 лет на момент выдачи и погашения кредита соответственно. Подтверждение дохода справкой 2НДФЛ или справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2НДФЛ. Сроки принятия решения банком о предоставлении кредита — от 1 до 3 дней, положительное решение по заявке действует 1 месяц. Частичное или полное погашение кредита осуществляется без моратория и комиссии.



Жилой комплекс «ОСТРОВА» представляет собой группу многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями. На данный момент строительство идет на трех очередях жилого комплекса.



I-ая очередь жилого комплекса «ОСТРОВА» — это 4 девятиэтажные секции, которые будут введены в эксплуатацию в IV кв. 2014 года. В этой очереди представлены 164 комфортабельные квартиры.



II-ая очередь ЖК «ОСТРОВА» представляет собой многоквартирный четырёхсекционный дом, включающий в себя три кирпичные секции с 9 жилыми этажами и одну монолитно-каркасную секцию с 14 жилыми этажами. Высота жилого этажа составляет 2,7 м. Всего во II очереди жилого комплекса на выбор представлено 168 квартир: 77 однокомнатных, 90 двухкомнатных и одна трёхкомнатная. Окончание строительства планируется во III кв. 2015 года.



Проектная декларация размещена на сайте ostrova-dom.ru.



Справка о компании

Группа компаний «КРАЙС» — крупный строительный холдинг Центрального Федерального округа, объединяющий ряд профильных компаний, осуществляющих полный комплекс строительных работ и услуг — от разработки бизнес-идеи и проектирования объектов недвижимости до сдачи их в эксплуатацию с последующим управлением. Реализацию своих проектов группа компаний осуществляет с применением новейших строительных технологий, отделочных материалов высокого качества и современных систем жизнеобеспечения. ГК «Крайс» специализируется на технологии монолитного домостроения с применением каркасно-щитовой и туннельной опалубки. За годы профессиональной деятельности группа компаний серьезно зарекомендовала себя на внутреннем рынке недвижимости, приступила к ряду проектов в других федеральных округах РФ.