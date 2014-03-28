Надежность банка «Возрождение» подтверждена журналом Forbes

Банк «Возрождение» занял 33-ю строчку рейтинга надежности банков, опубликованного журналом Forbes. Надежность банка оценена журналом исходя из рейтингов международных рейтинговых агентств, а также основных показателей бизнеса банка.



По состоянию на 01 января 2014 года банк «Возрождение» занимает 33-е место по активам и капиталу. Доля депозитов физических лиц в активах банка составляет 46,5%. Кредитный портфель до вычета резервов на начало года составил 168,2 млрд рублей, прибавив за год 7,6%. К ключевому для банка клиентскому сегменту — предприятиям малого и среднего бизнеса — относятся 58,4% объема корпоративных кредитов. В 2013 году банк расширил объемы кредитования физических лиц почти на 10 млрд рублей до 42,6 млрд рублей, преимущественно за счет ипотечного портфеля. К концу 2013 года доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле достигла 25,4%.