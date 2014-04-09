Банк «Возрождение» провел в Ростове-на-Дону семинар для молодежи по повышению финансовой грамотности

Ростовский филиал совместно с Советом молодежи Октябрьского района Ростова-на-Дону провел семинар по повышению финансовой грамотности юных жителей города.



2 апреля состоялась торжественная церемония вручения удостоверений членам Совета молодежи Октябрьского района Ростова-на-Дону, в которой приняли участие представители банка «Возрождение». Советы молодежи являются общественными коллегиальными органами, представляющими интересы молодежи района города во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, предприятиями, образовательными учреждениями, общественными организациями. Провела семинар заместитель начальника отдела розничных операций филиала Надежда Пащенко, которая подробно рассказала о вкладах как об инструменте сбережения денежных средств, о пластиковых картах, уделяя особое внимание информации их правильного и безопасного использования, а также о возможности управления собственными средствами с помощью каналов ДБО.



Беседа прошла в непринужденной обстановке и вызвала у ребят неподдельный интерес. Ростовский филиал планирует и дальше проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности молодежи города.